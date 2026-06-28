Цены на сырое молоко упали на 20% за год, а склады переработчиков переполнены. В Татмолсоюзе предупреждают - текущая экономическая модель ставит под угрозу устойчивость не только малых фермерских хозяйств, но и крупных агрохолдингов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным Минсельхозпрода Татарстана, средняя закупочная цена на молоко у крупных переработчиков — 33,86 рубля за килограмм без НДС. У личных подсобных хозяйств она ещё ниже, 25,20 рубля (это на 31 процент ниже уровня прошлого года). При этом, как отмечают в Татмолсоюзе, себестоимость производства одного килограмма молока оценивается всего в 34-36 рублей.

— Ценники на полках магазинов остаются высокими, а закупочные цены не растут. Ежедневно мы перерабатываем порядка четырех тысяч тонн молока. Наблюдается снижение производства кисломолочной продукции, масла сливочного, сыров и творога. Процент снижения небольшой, 0,5 процента, 0,1 процента, но, как бы ни было, он идёт, — отмечал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Глава Татмолсоюза Денис Пирогов отмечает, что тут требуется комплексное вмешательство. По его словам, за пять месяцев года закупочные цены стабилизировались на нерентабельном уровне.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Работа большинства хозяйств в ноль или с убытками лишает их возможности выполнять инвестиционные программы и поддерживать поголовье. Запасы на складах перерабатывающих предприятий практически не изменились и остаются на высоком уровне, характерном для четвертого квартала 2025 года, — рассказал Пирогов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики признают, что кризис носит циклический характер.

— Подобные рыночные спады происходят циклично и обусловлены дисбалансом между ростом производства молока и сезонным сокращением его потребления, что приводит к переполнению складов переработчиков. Основной причиной снижения индекса промышленного производства стало падение потребительского спроса на готовую молочную продукцию и накопление остатков. Данная тенденция носит общероссийский характер, — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что они постоянно ведут мониторинг цен и работают в тесном контакте с производителями и переработчиками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За четыре месяца 2026 года республика произвела 774 тысячи тонн молока по всем категориям хозяйств — это на 4,9 процента (36,1 тысячи тонн) больше, чем за тот же период 2025 года.

Все решат экспортом?

Чтобы выйти из кризиса, нужно активизировать экспорт, считают власти. Крупные молочные предприятия уже начали поставки на рынки стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По данным Минсельхозпрода Татарстана, общий объём экспорта молочной продукции из республики за прошедший период года достиг 3151,45 тонны. Это на 53,3 процента выше показателя прошлого года, который составлял 2055,86 тонны.

Наибольший прирост обеспечила молочная сыворотка — экспорт вырос в 2,6 раза, до 1319 тонн. Также увеличились поставки молока и сливок на 15,3 процента, до 1390 тонн, мороженого на 6,4 процента и сыров на 11,1 процента.

— Мы рассматриваем все возможные каналы для реализации продукции на экспорт, но цена на сырьё и крепкий рубль пока не дают возможность в полной мере реализовать задуманное, — признают в министерстве ограниченность экспортных возможностей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

— В этом году мы экспортировали более 3,5 тысячи тонн продукции: молочной сыворотки, сливок, сыров, мороженого, творога. Это на 53 процента больше, чем в прошлом году. Но пока внутренний рынок не стабилизируется, только экспортом мы эту ситуацию быстро выровнять не сможем, — отмечал Зяббаров.

Субсидии и работа с торговыми сетями

В апреле 2026 года из республиканского и федерального бюджетов выделили 504,7 миллиона рублей на поддержку производителей молока и 177,7 миллиона рублей переработчикам. Всего на 2026 год в Татарстане на господдержку агропромышленного комплекса заложено 16,7 миллиарда рублей по 81 направлению. Как объяснили в министерстве, субсидии помогают хозяйствам компенсировать часть затрат из-за колебания цен, не допускать банкротств и сохранять производственные мощности. Кроме того, Минсельхозпрод РТ совместно с Минпромторгом организует встречи с крупными торговыми сетями Spar, «Лента», X5 Group. Цель — расширить присутствие татарстанской продукции на полках региональных магазинов.

Татмолсоюз считает принятые меры недостаточными и направляет предложения на региональный и федеральный уровни. В обращении сообщества содержится просьба о дополнительных субсидиях на 1 кг реализованного молока для всех категорий производителей, включая крупные предприятия с выручкой свыше 800 миллионов рублей. Также Союз настаивает на проведении государственных товарных интервенций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Учитывая сохранение высоких запасов на федеральном уровне, просим министерство направить обращение в правительство Российской Федерации о проведении товарных интервенций по ключевым профицитным группам: сливочное масло 10 тысяч тонн и сыры 20 тысяч тонн. Выкуп излишков с последующей поставкой в учреждения социальной сферы позволит разгрузить склады и поддержать закупочные цены на сырьё», — сказано в тексте.

Также Союз предлагает субсидировать межрегиональную логистику для переработчиков при поставках за пределы республики на расстояние свыше 300 километров и создать межведомственную рабочую группу по противодействию фальсификату.

В Татмолсоюзе предупреждают, что текущая экономическая модель ставит под угрозу устойчивость не только малых фермерских хозяйств, но и крупных агрохолдингов - «снижение рентабельности ведёт к риску сокращения поголовья и падения валового производства молока в Татарстане во втором полугодии 2026 года. Это вопрос продовольственной безопасности региона».