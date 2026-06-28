Средний чек вырос на восемь процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 11 июня проходит чемпионат мира по футболу. Однако это не особо помогает спортбарам зарабатывать, посчитали в Чек Индекс.

К примеру, с 11 по 21 июня в кафе, ресторанах и в фастфуде средний чек вырос на восемь процентов за год, до 1416 рублей. А число покупок снизилось на четыре процента. В том числе в барах и спортбарах средний чек составил 3 457 рублей, что на десять процентов выше уровня прошлого года. Но покупок стало на два процента меньше.

В Москве у спортбаров средний чек выходит на 4910 рублей (+10 процентов), а покупок меньше по сравнению с прошлым годом на шесть процентов. По Санкт-Петербургу средний чек - 4990 рублей (+11 процентов), покупок меньше на 12 процентов.

Аналитики пришли к выводу, что чемпионат мира не прибавил посетителей в спортбарах, в частности потому, что снизился туристический трафик. Ситуация в Москве и Петербурге хуже, чем в среднем по России. А основным фактором роста оборота баров и предприятий общепита остается ценовая составляющая.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на сотрудников отелей и ресторанов. Лидирующие позиции заняли кулинары, персонал зала, а также клинеры.

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