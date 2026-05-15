Общество
15 мая 17:09
Дилия Мингазова

Журналист

Марат Хуснуллин: «Мнение чиновников зачастую не совпадает с мнением населения»

Это выяснилось после того, как правительство начало запускать голосования за проекты благоустройства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти запустили голосования за проекты благоустройства и выяснили, что их мнение не совпадает со взглядом жителей страны. Этим на исламском форуме поделился зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Власти хотят благоустроить все населённые пункты страны. В эту работу вовлечены и жители, отметил Хуснуллин.

- Могу сказать, что в прошлом году у нас 17 миллионов человек в стране приняли участие в голосовании за проекты благоустройства в каждом населённом пункте. Это очень важный фактор обратной связи, - отметил зампред.

Но вместе с вводом голосования чиновники узнали и о несовпадении взглядов.

- Мы считаем, что нужно делать одно, а население считает совершенно другое.

Также во время выступления на «КазаньФоруме» Хуснуллин заявил, что, несмотря на препятствия, Россия продолжает застраиваться. За последние шесть лет в стране построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости - это рекордный объём введенной недвижимости.

