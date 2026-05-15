Марат Хуснуллин: «Мнение чиновников зачастую не совпадает с мнением населения»
Это выяснилось после того, как правительство начало запускать голосования за проекты благоустройства.
Власти запустили голосования за проекты благоустройства и выяснили, что их мнение не совпадает со взглядом жителей страны. Этим на исламском форуме поделился зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
Власти хотят благоустроить все населённые пункты страны. В эту работу вовлечены и жители, отметил Хуснуллин.
- Могу сказать, что в прошлом году у нас 17 миллионов человек в стране приняли участие в голосовании за проекты благоустройства в каждом населённом пункте. Это очень важный фактор обратной связи, - отметил зампред.
Но вместе с вводом голосования чиновники узнали и о несовпадении взглядов.
- Мы считаем, что нужно делать одно, а население считает совершенно другое.
Также во время выступления на «КазаньФоруме» Хуснуллин заявил, что, несмотря на препятствия, Россия продолжает застраиваться. За последние шесть лет в стране построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости - это рекордный объём введенной недвижимости.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.