Клаудия Голдин считает, что женщины уходят вперёд, а мужчины застряли в патриархате.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лауреат Нобелевской премии по экономике Клаудия Голдин объяснила, почему во всём мире падает рождаемость. Эксперт уверена: дело не в деньгах, а в несовпадении ценностей. Женщины быстро меняются, строят карьеру и отказываются от старых ограничений. Мужчины же во многом остаются в патриархальном прошлом и не готовы делить быт и заботу о детях поровну.

Этот разрыв заставляет женщин откладывать рождение или вовсе отказываться от него. Тянуть всё в одиночку невозможно, а полагаться на партнёра, который не хочет включаться в домашние дела, слишком рискованно.

Решение, по мнению Голдин, простое: мужчины должны начать полноценно участвовать в воспитании детей и домашнем хозяйстве. Там, где государство поддерживает это равноправие, рождаемость держится стабильнее, передает национальное бюро экономических исследований США.

Ранее в Татарстане объяснили, из-за чего появился спад рождаемости. Глава Минтруда республики связала этот вопрос с демографическим эхом 1990-х и изменением возраста первых родов.

Также сообщалось, что из-за низкой рождаемости в Италии уже закрываются начальные школы. Стариков все больше, детей все меньше.

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