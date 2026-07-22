Общество
22 июля 12:31
Автор материала:
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Павел Наумов

Журналист

В Татарстане объяснили, из-за чего появился спад рождаемости

Глава Минтруда республики связала этот вопрос с демографическим эхом 1990-х и изменением возраста первых родов.

В Татарстане объяснили, из-за чего появился спад рождаемости

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В регионе зафиксировано кратное замедление темпов снижения рождаемости по сравнению со средними показателями по стране. Об этом в рамках своего доклада сообщила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова. Она связывает общую тенденцию спада рождаемости с объективными факторами: малочисленностью поколения 1990 годов, увеличением среднего возраста материнства с 26 до 29 лет, а также общим демографическим старением (средний возраст жителей превысил 40 лет).

- В Татарстане для поддержки семей действует комплекс мер, финансирование которого в 2026 году увеличилось на 24 процента. Например, молодым мамам в селах при рождении первенца до 25 лет выплачивают 50 тысяч рублей. Почти 18 процентов женщин, получивших эту выплату и не достигших 29 лет, уже стали многодетными. Программа «Малыш» с бюджетом более 700 миллионов рублей ежегодно обеспечивает бесплатным молочным питанием 36 тысяч детей из малообеспеченных семей и детей с хроническими заболеваниями. В регионе льготы для многодетных семей получают 59,2 тысячи семей, - отметила Зарипова.

По ее словам, родительская плата за детские сады для них снижена наполовину, а для семей с доходами ниже прожиточного минимума (16 098 рублей) - компенсируется полностью. Около 140 тысяч детей получают бесплатное горячее питание.

- С 2025 года ежегодно выделяется 1 миллиард рублей на проведение дорог и водоснабжения к участкам многодетных семей. В 2026 году еще 22 крупные семьи улучшат жилищные условия за счет республиканского бюджета. Семьям с 10 и более детьми автобусы предоставляются бесплатно и жилье выделяется в первоочередном порядке, - сообщила министр.

Министр также обратила внимание на развитие корпоративного демографического стандарта.

- С 1 января 2026 года сумма материальной помощи от работодателя при рождении ребенка, не облагаемая НДФЛ и страховыми взносами, увеличилась с 50 тысяч до 1 миллиона рублей, - уточнила Зарипова.

Кроме того, спикер отметила, что крупные предприятия региона, такие как КАМАЗ, Татнефть и «Соллерс», уже выплачивают своим сотрудникам крупные корпоративные пособия и помогают с жильем при рождении детей.

Ранее «Вечерняя Казань» писала, что в Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», начнут предоставлять бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект приняли на 22-м заседании Госсовета РТ.

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