Сегодня в ходе рабочего визита в Рыбно-Слободский район Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил работу депутата Госдумы РФ, учредителя благотворительного фонда «Нэфис» Ирека Богуславского по поддержке СВО.

«Очень помогают на СВО - молодцы - вот здесь Самаренкин и Богуславский», - сказал Рустам Минниханов на встрече с активом района. Он обратился к главам сельских поселений с просьбой уделять особое внимание семьям погибших бойцов. «Наша поддержка и семей, и гуманитарными проектами (фронту) очень важны», - добавил Раис Татарстана.

По инициативе Ирека Богуславского ведется комплексная работа, направленная на помощь фронту, новым регионам и семьям участников СВО. Так, с декабря 2023 года благотворительный фонд «Нэфис» обеспечивает продукцией первой необходимости семьи погибших участников СВО из Татарстана. Раз в полгода каждый член этих семей получает большой набор продуктов питания и бытовой химии. С середины 2024 года гуманитарные наборы также направляются семьям бойцов, получивших инвалидность I и II групп. Всего за пять этапов благотворительной акции передано более 2 тысячи тонн помощи.

С декабря прошлого года при фонде «Нэфис» работает Комитет поддержки семей участников СВО. Он помогает в решении юридических вопросов, оказывает содействие в трудоустройстве, получении медицинской помощи и т.д.

В феврале 2025 года фонд «Нэфис» подарил 10 легковых автомобилей военнослужащим Татарстана, вернувшимся домой после тяжелых ранений.

В 2014 году Ирек Богуславский в числе первых инициировал поддержку вновь присоединенных регионов РФ и эвакуированных жителей, а с начала спецоперации - и пострадавших приграничных областей. Только за время СВО в эти регионы доставлено свыше 819 тонн гуманитарной помощи.

В период частичной мобилизации по инициативе Ирека Богуславского на казанском танковом полигоне был построен прачечный комплекс. Для нужд военнослужащих неоднократно отправлялась техника и снаряжение.

Напомним, сегодня состоялся рабочий визит Рустама Минниханова в Рыбно-Слободский район. В нем приняли участие Ирек Богуславский и депутат Госсовета РТ, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат»Дмитрий Самаренкин.