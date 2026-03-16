Нововведения связаны с целями повышения рождаемости в России, а также с расширением поддержки инвалидов и сердечников.

Программа медицинских госгарантий пополнилась новыми пунктами. Основные силы по-прежнему брошены на усиление профилактики, заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Его слова приводит «Российская газета».

Более 100 миллионов россиян могут пройти диспансеризацию и другие осмотры в текущем году. К перечню тестов добавились новые обследования: анализ на уровень липопротеина (поможет выявить факторы риска инфаркта, инсульта и атеросклероза), скрининг гепатита С и ВПЧ (вызывает рак шейки матки и нарушает репродуктивную функцию). Как отметил Баланин, в стране объем ЭКО увеличился на 15 процентов, достигнув 108 тысяч процедур.

Помимо этого, в ФОМС задумались о комфортом лечении инвалидов. При пребывании в больнице родственники пациентов с первой группой инвалидности смогут оставаться в стационаре бесплатно, то есть за счет ОМС. Баланин подчеркнул, что раньше близкие не понимали, почему должны отдавать деньги за необходимый их родному уход.

ОМС расширяется сложными операциями. Инновационное лечение становится доступнее для регионов: в 2026 году в перечень добавилось 17 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи. По ОМС теперь стала возможна даже пересадка почки, что поможет уменьшить очередь и увеличить объем операций в три раза.

Ранее сообщалось, что россиянам бесплатно также стали доступны фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, трансуретральная резекция, фотодинамическая терапия при раке пищевода и лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией. Изменение упрощает доступ россиян к сложным и дорогостоящим методам лечения.

