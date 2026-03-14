Систему цифрового заселения внедрят в 2026 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В планах Татарстана – ввести в нынешнем году цифровое заселение в отели через национальный мессенджер MAX, благодаря которому постояльцы будут заселяться без бумажных документов, прямо через мобильное приложение.

Сервис запускается в промышленную эксплуатацию: гостиницы Татарстана начали подключаться к платформе, чтобы предложить своим постояльцам современный формат обслуживания. Внедрение системы цифрового заселения существенно упростит процесс заезда и снизит административную нагрузку на персонал отелей.

Гость должен установить MAX и совершить онлайн-регистрацию через мессенджер до прибытия в отель, пояснили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

В ведомстве подчеркнули, что интеграция с платформой MAX позволяет создать единый канал взаимодействия с гостями через чат-боты и мини-приложения и предоставлять круглосуточный сервис: продавать дополнительные услуги, направлять сервисные и экстренные информационные сообщения, собирать обратную связь. Инструкции для создания сервисов доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям.

