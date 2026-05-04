В Татарстане поставят памятник Ильдусу Мостюкову
Монумент символизирует дань памяти и уважения.
Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, что в преддверии Дня Победы в Татарстане установят памятник Ильдусу Мостюкову - Герою Социалистического Труда. Он известен не только в республике и стране, но даже за пределами России, отметила спикер.
- Человек, к которому с трепетом и почтением относимся все мы без исключения, жители республики и России, - говорит Фазлеева.
Памятник Мостюкову станет данью памяти и уважения не только советскому ученому, но и поколению, которое он представлял.
Отметим, что Ильдус Мостюков - один из создателей системы опознавания «свой-чужой». За свою работу он получил Ленинскую и Государственную премии, звание Героя Социалистического Труда. Автор 50 научных трудов, 24 авторских свидетельств на изобретения, кандидат технических наук, профессор.
Напомним, что Мостюков скончался в июле 2024 года в возрасте 96 лет.
Ранее мы писали, что в этом году на 9 Мая участие военной техники в шествии Парада Победы отменили по примеру Москвы. На вооружение жители смогут посмотреть на выставке военной техники и стрелкового оружия, которая будет организована во время шествия у Центрального стадиона.
