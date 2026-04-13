Общество
13 апреля 17:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За непредоставление имущества в Казани дисквалифицировали агрария-банкрота

Директор фирмы не обратил особого внимания на требования суда.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Советского района обнаружила, что ООО «Агроинпекс Казань» признано несостоятельным. Согласно открытым данным, фирма зарегистрирована в казанском селе Константиновка и занимается удобрениями. По запросу организация должна была предоставить все документы, печати, штампы и другое имущество, однако ответ правоохранители так и не получили. За это Арбитражный суд завел на должника «административку» и дисквалифицировал директора на полгода, сообщает пресс-служба прокураторы Татарстана.

Дисквалификация означает, что управляющему нельзя будет занимать должности в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет директоров, заниматься предпринимательством и прочее. Сама фирма, согласно данным в Сети, была открыта еще в 2012 году, но в 2025 году дела пошли на спад. Всего ООО «Агроинпекс Казань» была участником 35 арбитражных дел на общую сумму около 574 миллионов рублей. Зафиксировано 239 исполнительных производств, из которых четыре остаются открытыми.

Ранее сообщалось, что в целом Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 64 тысячи дел о банкротстве. При этом юрлица стали реже пытаться добиться статуса несостоятельности — таких заявлений оказалось всего 573 (в 2024 году — 934).

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.