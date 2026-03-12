МИД России связал атаку на Брянск с надеждами США на мирные переговоры
В ведомстве считают, что удар британскими ракетами призван сорвать переговоры.
МИД России выступил с заявлением об атаке на Брянск 10 марта. По данным ведомства, город обстреляли британскими дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Одна из них попала в завод, где производят микросхемы для мобильных устройств. Пострадали и гражданские объекты — число раненых превысило 40 человек.
В министерстве обратили внимание на время: удар пришелся на момент активизации дипломатических усилий между Россией, США и Украиной. В МИД полагают, что Лондон и другие союзники Киева пытаются сорвать мирный процесс и добиться эскалации.
«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию «наступил переломный момент», а достижение мира вполне реально», — говорится в заявлении.
