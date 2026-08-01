США намерены придать импульс переговорам между Россией и Украиной
Администрация Трампа попытается возобновить обсуждение.
Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о том, что США в ближайшие недели сделают попытку возобновить переговоры между Россией и Украиной.
- В ближайшие несколько недель вы увидите некоторые усилия, направленные на то, чтобы понять, сможем ли мы возобновить переговоры между двумя сторонами и положить конец этой войне. Но мы также понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие «красные линии», - заявил он.
Марко Рубио процитировал слова американского президента Дональда Трампа, сказанные им по этому поводу своей команде: «Если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс мирным переговорам, давайте сделаем это».
Ранее мы писали, что Трамп оптимистично настроен относительно мирного договора по Украине. Команда американского лидера готова играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?