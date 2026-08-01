Администрация Трампа попытается возобновить обсуждение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о том, что США в ближайшие недели сделают попытку возобновить переговоры между Россией и Украиной.

- В ближайшие несколько недель вы увидите некоторые усилия, направленные на то, чтобы понять, сможем ли мы возобновить переговоры между двумя сторонами и положить конец этой войне. Но мы также понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие «красные линии», - заявил он.

Марко Рубио процитировал слова американского президента Дональда Трампа, сказанные им по этому поводу своей команде: «Если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс мирным переговорам, давайте сделаем это».

Ранее мы писали, что Трамп оптимистично настроен относительно мирного договора по Украине. Команда американского лидера готова играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами.

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