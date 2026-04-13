Трамп хочет пересмотреть отношения США с НАТО из-за отсутствия помощи по Ирану
Американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтону необходимо заново пересмотреть связи с Североатлантическим альянсом. Причина — союзники не поддержали американцев в ходе операции против Ирана.
Глава Белого дома назвал себя «очень-очень разочарованным» действиями партнеров по блоку. По его словам, в следующий раз они тоже, скорее всего, не придут на помощь США.
Ранее Трамп заявил, что разберется со скоплением судов в Ормузском проливе. Иран согласился на переговоры благодаря Китаю. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями переговоров с Ираном.
