Врачи ветклиники не смогли спасти животное.

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В одном из груминг-салонов Набережных Челнов во время процедуры погибла собака. Ее хозяйка считает, что в гибели животного виноват мастер, задушивший пекинеса, пишет «База».

По словам владелицы Лелика, она привезла собаку в салон 28 июля на стрижку. А через три часа женщине сообщили по телефону, что ее питомец не дышит. Реанимировать животное в ветеринарной клинике не получилось.

Как поделилась с каналом горожанка, вначале ей сообщили в салоне, что собака умерла от внезапной остановки сердца. Но просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что грумер обращался с животным очень грубо и мог просто задушить его. На кадрах видно, что все три часа процедуры собака была на привязи и без воды.

Хозяйка уверена, что мастер в один момент слишком высоко подтянула шлейку, а потом приподняла собаку за хвост, что и могло привести к ее удушению.

В салоне не согласны с этими обвинениями, утверждая, что смерть собаки – это просто несчастный случай. Владелица пекинеса намерена обратиться в полицию.

Ранее мы писали, что хозяин покусавшей ребенка собаки в Татарстане отдаст 50 тысяч рублей компенсации. Из-за полученных ран несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали.

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