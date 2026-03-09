Двое госпитализированных скончались в больнице.

Автор фото: скриншот видео

Двое человек, тяжело пострадавших после взрыва в кафе «Центр плова» в Щучинске в Казахстане, умерли 8 и 9 марта в больнице, в результате общее число жертв ЧП достигло 11. Об этом заявил глава управления здравоохранения Акмолинской области республики Нариман Ермек, передает ТАСС.

8 марта скончался пациент в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай», а 9 марта умерла пациентка, проходившая лечение в акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау.

Сам взрыв газовоздушной смеси произошел 26 февраля в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Изначально говорилось о 6 погибших и 20 пострадавших, вскоре число погибших выросло. Владелец кафе был задержан.

