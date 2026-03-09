Происшествия
9 марта 17:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Схема обмана через обратные звонки набирает популярность у аферистов

Эксперты советуют не перезванивать по незнакомым номерам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У мошенников набирает все большую популярность новая схема обмана через рассылку СМС и обратные звонки. Об этом сообщили эксперты платформы ОНФ «Мошеловка», передает РИА Новости.

Сначала жертве приходит сообщение с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и просьбой срочно позвонить по указанному номеру. Позвонив, пострадавший попадает в поддельный call-центр, где аферисты под видом сотрудников службы поддержки просят назвать секретные коды. Получив их, у них появляется доступ к персональным данным, и они могут оформлять кредиты на имя жертвы и проводить другие операции.

Эксперты советуют не перезванивать по незнакомым номерам и сразу прерывать разговоры, если они начинают говорить о взломе аккаунтов или переводе денег. Работники госструктур и крупные компании не просят звонить на мобильные номера, напомнили в ОНФ.

Напомним, преступники звонят взрослым и детям, госслужащим и обычным школьникам. Четкого портрета жертвы у них нет — попасться на удочку может абсолютно любой. Разбираем самые популярные схемы, которые используют аферисты прямо сейчас.

