Схема обмана через обратные звонки набирает популярность у аферистов
Эксперты советуют не перезванивать по незнакомым номерам.
У мошенников набирает все большую популярность новая схема обмана через рассылку СМС и обратные звонки. Об этом сообщили эксперты платформы ОНФ «Мошеловка», передает РИА Новости.
Сначала жертве приходит сообщение с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и просьбой срочно позвонить по указанному номеру. Позвонив, пострадавший попадает в поддельный call-центр, где аферисты под видом сотрудников службы поддержки просят назвать секретные коды. Получив их, у них появляется доступ к персональным данным, и они могут оформлять кредиты на имя жертвы и проводить другие операции.
Эксперты советуют не перезванивать по незнакомым номерам и сразу прерывать разговоры, если они начинают говорить о взломе аккаунтов или переводе денег. Работники госструктур и крупные компании не просят звонить на мобильные номера, напомнили в ОНФ.
Напомним, преступники звонят взрослым и детям, госслужащим и обычным школьникам. Четкого портрета жертвы у них нет — попасться на удочку может абсолютно любой. Разбираем самые популярные схемы, которые используют аферисты прямо сейчас.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.