Убийство случилось в апреле.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Суд в Менделеевском районе Татарстана вынес приговор 27-летней девушке, признанной виновной в убийстве 29-летнего мужа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Вечером 30 апреля 2026 года супруги пили алкоголь. На фоне большого количества ранее случившихся конфликтов девушка ударила мужа ножом в шею. В результате он скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, вину задержанная признала. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана осуждён за убийство брата. Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в расправе над родственником.

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