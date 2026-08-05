Девушку, зарезавшую мужа в Татарстане, осудили на 6 лет колонии
Убийство случилось в апреле.
Суд в Менделеевском районе Татарстана вынес приговор 27-летней девушке, признанной виновной в убийстве 29-летнего мужа. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Вечером 30 апреля 2026 года супруги пили алкоголь. На фоне большого количества ранее случившихся конфликтов девушка ударила мужа ножом в шею. В результате он скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве, вину задержанная признала. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что житель Татарстана осуждён за убийство брата. Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в расправе над родственником.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.