29 мая 10:32
Степан Белоенко

Журналист

Казанская банда аферистов с соцпособиями получила реальные сроки

Несколько лет по фиктивным документам группа получала пособия, предназначенные беременным и роженицам. Сумма ущерба составила более 80 миллионов рублей.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор участникам преступной группы, похитившей более 81 миллиона рублей социальных выплат. Девять подсудимых, среди которых двое бывших работников казанского отделения социального фонда, признаны виновными по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Экс-руководителя казанского отделения Соцфонда Айдара Юсупова приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Вера Санникова получила 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Эльмира Саитова - 3 года, Людмила Ильина - 4 года, Тимур Давлетбаев - 5 лет, Ильгиз Мамаджанов - 4 года 6 месяцев, Максим Киселев - 3 года 6 месяцев, Адель Рахматуллин - 3 года 6 месяцев, Роберт Шавалиев - 3 года.

Гражданский иск социального фонда на сумму 81 миллион рублей судья Алия Зиганшина оставила без рассмотрения. Все подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Ранее мы также писали материал о том, что Советский районный суд Казани продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Кузнецова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 17-летней девушки. При этом Кузнецов управлял автомобилем каршеринга по чужому аккаунту, будучи лишенным водительского удостоверения.

