Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аферисты создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях под видом официальных ресурсов детских лагерей и турфирм, сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Ее слова передает РИА Новости.

Мошенники могут использовать логотипы детских лагерей, в том числе «Артека» и «Смены», а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Они убеждают жертв купить путевки за счет низких цен и распродаж, заявляя им, что путевок осталось мало. Однако, когда жертва переводит деньги, преступник исчезает, заметила юрист.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники разработали новую схему кражи денег россиян с банковских карт. Они рассылают на электронную почту потенциальных жертв поддельные чеки о покупке, которая на самом деле не совершалась. Присылается и ссылка, предлагающая «отменить транзакцию». После того, как человек на нее кликает, ему предлагают ввести номер банковской карты и CCV код якобы для возврата средств. На деле же данные банковской карты переходят мошенникам, благодаря чему они могут перевести деньги с карты жертвы на свой счет.

