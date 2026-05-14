Писательница умерла на 103-м году жизни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жена покойного поэта Андрея Вознесенского, писатель и почетный член Российской академии художеств Зоя Богуславская скончалась на 103-м году жизни. Печальную весть сообщили в Центре Вознесенского.



О месте и дате прощания станет известно позже. Как сообщает ТАСС, причина смерти — возраст, а не болезнь.



Богуславская также была заслуженным работником культуры и кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве». В браке с Андреем Вознесенским писательница была на протяжении 46 лет, его самого не стало 16 лет назад — в 2010 году. Она реализовывала множество культурных проектов в России и других странах.



«Центр Вознесенского, его особая атмосфера, лучшие проекты и достижения, беспрецедентные выставки и открытость каждому зрителю — всё это было бы немыслимо без Зои Борисовны, её внимания к деталям и личного участия во всех начинаниях», — говорится в сообщении организации.



