Автор фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России Галина Ненашева скончалась в возрасте 85 лет. О печальной вести сообщил в соцсетях телеведущий Андрей Малахов.

Он отметил, что Ненашева оставила яркий след в истории эстрады и «в сердцах миллионов слушателей». Как рассказывают родственники, состояние здоровья артистки не позволяло покидать дом три месяца после выписки из больницы. У нее была сердечная недостаточность, а в 2020 году певица перенесла сложную операцию на сонной артерии.

Церемония прощания состоится в 12:00 12 мая на Троекуровском кладбище, тогда же назначены похороны.

Пик карьеры Ненашевой пришелся на 70-е годы: она исполняла и русские народные песни, и классические романсы. Особенно слушателям полюбились песни «Люблю тебя, Россия» и «Любите Россию». Родилась певица 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области.

Ранее из-за сердечной недостаточности скончался бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Похороны прошли 6 мая в Барнауле.

