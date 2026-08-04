Несанкционированный сброс отходов в Казани обошелся нарушителю в 2 млн
Такой ущерб был нанесен почве.
Во время мониторинга Советского района Казани инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили свалку строительных отходов и «КамАЗ», который сбрасывал их на землю.
Позже было установлено, что собственником грузового автотранспортного средства является физическое лицо. Площадь заваленного отходами участка составила 35 квадратных метров, а их объем – 52 кубометра. По расчетам экологов, почве был причине ущерб на сумму 1 миллион 994 тысячи рублей.
В добровольном порядке возмещать его нарушитель отказался. Минэкологии обратилось в суд, который встал на сторону экологов. С помощью судебных приставов ущерб с нарушителя взыскали в полном объеме в принудительном порядке.
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