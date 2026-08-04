Предприятие в Татарстане наказали за неправильное обращение с отходами
Прокурором было внесено представление, после чего нарушения исправили.
В Высокогорском районе Татарстана местное предприятие неправильно организовало обращение с отходами. Помимо этого, там искажалась информация об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов, нарушаются требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Должностные лица организации были оштрафованы, также прокурор внес представление. После этого руководство предприятия приняло меры по техническому перевооружению предприятия, а также заключению договора на утилизацию отходов I и II класса опасности со специализированной организацией. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.
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