Прокурором было внесено представление, после чего нарушения исправили.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Высокогорском районе Татарстана местное предприятие неправильно организовало обращение с отходами. Помимо этого, там искажалась информация об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов, нарушаются требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Должностные лица организации были оштрафованы, также прокурор внес представление. После этого руководство предприятия приняло меры по техническому перевооружению предприятия, а также заключению договора на утилизацию отходов I и II класса опасности со специализированной организацией. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке убрали незаконную свалку в 172 «квадрата». Исполкому внесли предостережение о недопустимости нарушений.

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