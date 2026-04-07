В Татарстане оценят ущерб после разлива нефтепродуктов на сельхозземлях
Отобраны пробы почвы для установления степени загрязнения
В Асеевском сельском поселении Азнакаевского района сотрудники Россельхознадзора по Татарстану обнаружили разлив нефтепродуктов на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба ведомства.
Пахотный плодородный слой почвы был загрязнен из-за разлива нефтегазожидкостной смеси после порыва трубопровода, обслуживаемого ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. Площадь участка составила 74 квадратных метра. Рекультивация и планировка не проведены.
С участка отобраны почвенные пробы для установления степени загрязнения и уничтожения плодородного слоя почвы. По результатам лабораторных исследований в отношении виновных лиц будут приняты меры, а также оценен нанесенный почве ущерб, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что к ответственности за вред природе в Татарстане привлечено 400 нарушителей. Самые частые нарушения природоохранного законодательства - несанкционированные свалки.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
