Договор на водопользование заключен не был.

Автор фото: Минэкологии Татарстана

Во время выездного обследования Тукаевского района инспекторы Прикамского управления зафиксировали нарушение водного законодательства России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Так, в Калмашском сельском поселении воду из реки Бескачанки забирали без заключения договора на водопользование. Как выяснили экологи, находившаяся рядом с рекой и качавшая воду станция принадлежит садовому некоммерческому товариществу «Росинка».

В ведомстве напомнили, что незаконный отбор воды – это нарушение требований статьи 11 Водного кодекса РФ «Основания приобретения права пользования поверхностными водными объектами или их частями» и статьи 39 Водного кодекса РФ «Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов».

