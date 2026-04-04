Экология
4 апреля 01:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Тукаевском районе СНТ незаконно забирало воду из реки Бескачанки

Договор на водопользование заключен не был.

Автор фото: Минэкологии Татарстана

Во время выездного обследования Тукаевского района инспекторы Прикамского управления зафиксировали нарушение водного законодательства России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.  

Так, в Калмашском сельском поселении воду из реки Бескачанки забирали без заключения договора на водопользование. Как выяснили экологи, находившаяся рядом с рекой и качавшая воду станция принадлежит садовому некоммерческому товариществу «Росинка».  

В ведомстве напомнили, что незаконный отбор воды – это нарушение требований статьи 11 Водного кодекса РФ «Основания приобретения права пользования поверхностными водными объектами или их частями» и статьи 39 Водного кодекса РФ «Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов».

Ранее мы писали, что добывающая полезные ископаемые в Татарстане компания проигнорировала закон. В дело вмешались экологи.

