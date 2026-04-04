В Тукаевском районе СНТ незаконно забирало воду из реки Бескачанки
Договор на водопользование заключен не был.
Во время выездного обследования Тукаевского района инспекторы Прикамского управления зафиксировали нарушение водного законодательства России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Так, в Калмашском сельском поселении воду из реки Бескачанки забирали без заключения договора на водопользование. Как выяснили экологи, находившаяся рядом с рекой и качавшая воду станция принадлежит садовому некоммерческому товариществу «Росинка».
В ведомстве напомнили, что незаконный отбор воды – это нарушение требований статьи 11 Водного кодекса РФ «Основания приобретения права пользования поверхностными водными объектами или их частями» и статьи 39 Водного кодекса РФ «Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
