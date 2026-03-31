Жители начали все чаще жаловаться на качество воздуха относительно прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Недовольство жителей республики все чаще вызывает чистота воздуха в регионе, хотя раньше они больше жаловались на стихийные мусорные полигоны. Об этом рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Губайдуллин.

В ответ на вопрос, кто же загрязняет воздух в Татарстане, замглавы ведомства рассказал, что виновник — предприятие «Астра-Синтез». Проблемы с ним начались еще с 2025 года. Сначала объект не стоял на учете, где должны быть зарегистрированы все предприятия, которые оказывают негативное воздействие. Оформить документы правильно организация решила только после принуждения.

— Жители Татарстана показывают высокую активность в вопросах взаимодействия с республиканскими службами, помогая выявлять нарушения различного характера. Еще до начала двухмесячника в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 582 обращения, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период, — поделился Губайдуллин результатами общественного мониторинга.

Согласно графику, в прошлом году количество обращений составило 950. Из них на воздух приходилось только 172, а в этом году число таких жалоб выросло до 257.

Жалобы поступают и через систему «Народный контроль». На данный момент ответ не получили 75 обращений по категории «Свалки».

— Руководителям исполкомов районов нужно взять ситуацию на особый контроль, здесь с районами держим руку на пульсе, как говорится, решаем данные вопросы, — сообщил Губайдуллин.

Ранее мы писали, что в прошлом году в ходе мониторинга 65 водоемов республики выявили всего 10,4 процента нарушений от общего числа измерений. Их же, в свою очередь, было сделано свыше пяти тысяч. Это показывает положительную динамику относительно прошлых лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.