Военные взорвали лед на реках Татарстана, чтобы спасти регион от паводка
Специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тысяч квадратных метров ледового полотна в четырех регионах.
В Татарстане и ещё трех регионах России военные провели противопаводковые взрывные работы. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тысяч квадратных метров ледового полотна, сообщили в пресс-службе ЦВО.
В республике взрывы прошли на затороопасном участке реки Тоймы. Также работы вели в Башкортостане (реки Инзер, Ай и Юрюзань), Алтайском крае (река Бия) и Ульяновской области (река Сызранка).
За две недели военнослужащие подготовили более 900 зарядов общей массой около тонны в тротиловом эквиваленте. Взрывные работы затронули семь муниципальных образований, где живут больше 100 тысяч человек.
Операцию провели по решению командующего войсками Центрального военного округа. Военные действовали вместе со специалистами МЧС и МВД: они оповещали жителей, оцепляли опасные участки и страховали саперов, которые работали на льду.
В 2026 году наиболее сложную паводковую обстановку прогнозируют в Алтайском крае, Башкортостане, Татарстане, Ульяновской и Челябинской областях.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре Татарстана назвали реки, которые могут выйти из берегов. Пока таяние льда идет равномерно.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.