Специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тысяч квадратных метров ледового полотна в четырех регионах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане и ещё трех регионах России военные провели противопаводковые взрывные работы. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тысяч квадратных метров ледового полотна, сообщили в пресс-службе ЦВО.

В республике взрывы прошли на затороопасном участке реки Тоймы. Также работы вели в Башкортостане (реки Инзер, Ай и Юрюзань), Алтайском крае (река Бия) и Ульяновской области (река Сызранка).

За две недели военнослужащие подготовили более 900 зарядов общей массой около тонны в тротиловом эквиваленте. Взрывные работы затронули семь муниципальных образований, где живут больше 100 тысяч человек.

Операцию провели по решению командующего войсками Центрального военного округа. Военные действовали вместе со специалистами МЧС и МВД: они оповещали жителей, оцепляли опасные участки и страховали саперов, которые работали на льду.

В 2026 году наиболее сложную паводковую обстановку прогнозируют в Алтайском крае, Башкортостане, Татарстане, Ульяновской и Челябинской областях.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре Татарстана назвали реки, которые могут выйти из берегов. Пока таяние льда идет равномерно.

