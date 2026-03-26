Почти обанкротившуюся сельхозфирму обвинили в бездействии по охране родника, из которого пьют жители.

Автор фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Сельскохозяйственная организация «Агрофирма Кармалы» в одноименном селе в Татарстане будет обязана заняться охраной скважины № 5, из которой пьют местные жители. После иска Роспотребнадзора суд обвинил предприятие в том, что оно никак не защищает источник чистой воды, сообщает пресс-служба ведомства.

«Агрофирма Кармалы» должна будет разработать проект зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и получить соответствующее заключение. Согласно открытым данным, предприятие занимается разведением скота и производством сырого молока. С апреля 2024 года в отношении фирмы начато производство о банкротстве.

Ранее сообщалось, что владельца трех участков в Татарстане оштрафовали за сорняки. Собственник проигнорировал требования привести свое имущество в порядок, за что теперь придется заплатить.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.