В селе Татарстана скважину защитили от загрязнения
Почти обанкротившуюся сельхозфирму обвинили в бездействии по охране родника, из которого пьют жители.
Сельскохозяйственная организация «Агрофирма Кармалы» в одноименном селе в Татарстане будет обязана заняться охраной скважины № 5, из которой пьют местные жители. После иска Роспотребнадзора суд обвинил предприятие в том, что оно никак не защищает источник чистой воды, сообщает пресс-служба ведомства.
«Агрофирма Кармалы» должна будет разработать проект зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и получить соответствующее заключение. Согласно открытым данным, предприятие занимается разведением скота и производством сырого молока. С апреля 2024 года в отношении фирмы начато производство о банкротстве.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
