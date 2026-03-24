Из-за порыва трубопровода Татнефти нефтью залило большой участок в Татарстане
Рекультивация и планировка не были проведены.
Участок земли в Старокаширском сельском поселении Сармановского района Татарстана залило нефтегазожидкостной смесью из-за порыва трубопровода Татнефти. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Инспектор зафиксировал загрязнение пахотного плодородного слоя почвы 23 марта. Площадь загрязненного участка составила 544 квадратных метров, дата порыва трубопровода пока не установлена. Помимо этого не проведены рекультивация и планировка.
«С нарушенного участка инспектором отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели для установления степени загрязнения и уничтожения плодородного слоя почвы», - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2025 году предприятия Татарстана поплатились за вред экологии штрафами на 417 миллионов рублей. Общая сумма выплат превысила 680 миллионов рублей.
