Автор фото: Россельхознадзор по РТ

Участок земли в Старокаширском сельском поселении Сармановского района Татарстана залило нефтегазожидкостной смесью из-за порыва трубопровода Татнефти. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Инспектор зафиксировал загрязнение пахотного плодородного слоя почвы 23 марта. Площадь загрязненного участка составила 544 квадратных метров, дата порыва трубопровода пока не установлена. Помимо этого не проведены рекультивация и планировка.

«С нарушенного участка инспектором отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели для установления степени загрязнения и уничтожения плодородного слоя почвы», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2025 году предприятия Татарстана поплатились за вред экологии штрафами на 417 миллионов рублей. Общая сумма выплат превысила 680 миллионов рублей.

