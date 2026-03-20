Одну из рептилий заметили рядом с Иннополисом.

Автор фото: соцсети

Змеи начали пробуждаться от спячки в Татарстане. Одну из таких заметили рядом с Иннополисом. Видео попало в соцсети. Автор решил ее погладить, но напомним, что это может быть опасно.

Отметим, что змеи начинают просыпаться от зимней спячки в марте-апреле. Они выползают при прогреве почвы до +5…+12 градусов. А в этом году весна была ранней, уже активизировались гадюки и уди. Они вылезают погреться на солнце в особенно подтопленных местах. Массовый выход ожидается во второй половине апреля.

Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.