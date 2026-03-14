За поддержку экологической премии Метшину вручили благодарность Росприроднадзора
Ведомство отметило вклад мэра в развитие экологических инициатив среди казанских школьников и молодежи.
На заседании, посвященном итогам работы Волжско-Камского управления Росприроднадзора за прошлый год и планам на 2026-й, глава Росприроднадзора Светлана Радионова вручила Ильсуру Метшину благодарственное письмо от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Благодарности градоначальник удостоен за поддержку международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В прошлом году 12 юных казанцев, а также представители образовательных учреждений стали лауреатами премии и обладателями специальных призов.
Татарстан в числе самых активных участников премии, цель которой — вовлечь детей и подростков в защиту окружающей среды через творчество и науку. В 2025 году от республики поступило порядка 21 тысячи заявок, 190 татарстанцев стали призерами, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что хакатон по поиску решений для борьбы с загрязнением океана пройдет в Казани. Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч рублей.
