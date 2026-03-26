Экология
26 марта 16:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Упростить благоустройство городских лесов предложили в Госдуме

Сейчас муниципалитеты не могут облагораживать лесные зоны в городах — прокуратура оспаривает решения из-за юридических противоречий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума и Минприроды готовят поправки в законодательство, которые позволят легально благоустраивать городские леса. Об этом заявил зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Проблема в том, что сегодня городские леса относятся к защитным зонам. По закону там нельзя строить даже простые скамейки и дорожки без риска судебных исков. Муниципалитеты хотят делать парки удобными, но надзорные органы подают в суд, и работы останавливаются.

«Возникает парадокс: мы не можем благоустроить лесные зоны именно там, где это нужно больше всего, — в крупных городах, где эти территории являются основными местами отдыха для миллионов людей», — пояснил депутат.

Похожая ситуация уже сложилась в Курской и Самарской областях, где прокуратура оспаривает решения местных властей по обустройству общественных пространств.

Коган заверил, что поправки позволят чиновникам работать без страха перед ведомственными барьерами.

«Люди должны отдыхать комфортно и безопасно», — подчеркнул он.

Ожидается, что изменения в законодательство внесут в весеннюю сессию.

Ранее мы писали, что судебный эксперт оценит парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Татарстане. Необходимо решить, обоснованно ли включение выявленного объекта культурного наследия в Единый госреестр.

