В Гидрометцентре Татарстана назвали реки, которые могут выйти из берегов
Пока таяние льда идет равномерно.
Зима в этом году была многоснежной, запасы воды в снеге большие, а глубина промерзания ниже нормы. Малые реки начнут вскрываться ото льда примерно в 1-ю декаду апреля. А максимальные уровни половодья ожидаются на уровне от 0,2 до 0,8 метра, рассказал «Вечерней Казани» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.
Пока наблюдается плавный уход воды за счет того, что днем устанавливаются положительные температуры, а ночью — отрицательные. Такая тенденция сохранится в ближайшую неделю, а может и дольше, говорит эксперт. Но если затем потеплеет — и днем, и ночью будет «плюс» — то тогда на отдельных объектах могут быть достигнуты критерии опасных явлений. Некоторые реки могут выйти из берегов — это касается рек Карла, Кубня, Малый Черемшан, Мелля и Берсут. Опасные отметки могут быть достигнуты в апреле.
Что касается Куйбышевского водохранилища, то здесь полное ледоразрушение, прогнозируется, произойдет в сроки, близкие к нормальным — с 20 по 25 апреля.
Гоголь подчеркнул, даже при среднемноголетних уровнях — не сильно высоких — все равно затопление определенных территорий будет. Такие явления происходят ежегодно, даже если снега было бы в разы меньше.
- В республике есть места, где все время затапливаются некоторые территории, даже где жилые постройки, даже когда мало снега… К этому всегда нужно быть готовыми, — заявил начальник Гидрометцентра.
На Казанке все будет в пределах многолетних отметок и по срокам, и по уровням. Здесь таяние льда начнется в 1-й декаде апреля.
Ранее сообщалось, для татарстанского сельского хозяйства избыток влаги является огромным плюсом. Положительно он повлияет и на нерест.
