На допросах потерпевшие и другие фигуранты странным образом стали забывать детали. Они уверены в невиновности подсудимых — об этом им рассказывали непосредственные участники событий, правда, после этого они сразу умирали.

Приволжский районный суд Казани допросил свидетелей и потерпевшую по уголовному делу в отношении предполагаемых членов «Бригады Джамая». Марат Гатиятуллин, Олег Веселов и Андрей Нейдеров проходят по статьям об убийстве, покушении «на двух и более лиц», а также вымогательстве, фигурирующем в деле Рината Хабибуллина (выделено в отдельное производство).

Перед присяжными выступила супруга Рустема Хайруллина, на него 9 мая 1993 года было совершено покушение. Лилия Хайруллина рассказала, что тогда был обычный день. Она с мужем и дочерью находилась дома, как неожиданно услышала несколько выстрелов. Лилия выбежала на улицу и обнаружила на крыльце Рустема с простреленной ногой. Его быстро увез в больницу случайно находившийся неподалеку друг семьи, больше она ничего не знает.

Потерпевшая пояснила, что никогда не спрашивала мужа, кто мог совершить покушение, за что и за какие дела. Никогда не интересовалась, где он работает, с кем общается. Но знает подсудимых Гатиятуллина и Нейдерова, якобы они дружили и часто встречались. Но здесь необходимо сделать небольшое отступление.

Месть за бойца Джамая

По данным источников «Вечерней Казани», покушение на Рустема Хайруллина берет свои корни с инцидента, произошедшего с его тещей. Халима Шарипова работала с советских времен заведующей магазина в Борисково, местные называли его «стекляшка». На пороге перед Шариповой появился Айрат Ахмадиев (Ахмадей, входит в состав ОПГ «Джамаевские») в невменяемом состоянии.

Женщина попыталась выпроводить его, но тот развернулся и одним ударом сломал ей челюсть. Тогда Хайруллин приезжал «на поляну» и хорошенько избил Ахмадея. Сделать это он был обязан, поскольку мог потерять авторитет. После Джамай дал добро на ликвидацию Хайруллина.

Вооруженная банда подкатила к дому и начала пальбу. В этот момент во дворе находился Хайруллин и несколько его бойцов, они жарили шашлыки. Супруга Лилия Хайруллина бросилась укрывать дочь, а после достала обрез и передала мужу, чтоб тот отстреливался. После милиционеры нашли на месте перестрелки следы от огнестрела. Причем не только на заборе и доме самой четы Хайруллиных, но и соседей.

— Одна из пуль пробила деревянное бревно дома соседей, дверцу шкафа и осталась лежать на полке на расстоянии от земли приблизительно 1,8 метра. Это была не разборка, а попытка ликвидации. Позже у Хайруллина находили обрез и пистолет с разобранным бойком, — рассказал источник «Вечерней Казани».

Рустем Хайруллин был младшим братом криминального авторитета Талгата Хайруллина. Правоохранительные органы считают его лидером ОПГ «Борисковские», он был убит в 1992 году. Таким образом Рустем мог заместить его, а «джамаевские» под предлогом конфликта Ахмадея попытались устранить лидера конкурирующей группировки.

На фото: Талгат Хайруллин

Но Лилия Хайруллина на заседании описала своего мужа скромным заводчанином. Да, он дружил с ребятами «Бригады Джамая» Гатиятуллиным, Найдеровым и другими. Но о чем они разговаривали, зачем встречались, какие у них были дела, не знает и никогда не спрашивала. Как и о деталях покушения майским днем тоже не мучила расспросами.

Никакой связи между избиением своей матери и покушением Лилия Хайруллина тоже не видит. Согласно ее показаниям, да, маму избили, однако нападавшего так и не нашли. Его поиском не занимался муж, да и в целом более не интересовалась, кто и почему мог сломать матери челюсть.

Спустя 30 лет обет молчания решил прервать сам Рустем Хайруллин. Прямо перед смертью он рассказал жене, что в 1993 году в него «стреляли не они». Лилия поняла, что речь идет именно о Гатиятуллине и Найденове, но конкретные фамилии супруг не называл. Спустя несколько недель он скончался от инфаркта.

Очередная байка перед смертью

Второй эпизод связан с убийством члена своей же бригады Дамира Сунгатуллина по прозвищу Сундук. Следствие считает, что 22 апреля 2001 года мужчину вывезли на машине к швейной фабрике «Девон», где в каморке сторожа расстреляли. По версии силовиков, некто Александр Куликов, а также Гатиятуллин, Веселов и Нейдеров выстрелили в мужчину «не менее одного раза», выполняя тем самым указание Джамая.

Произошло это, по данным «Вечерней Казани», из-за распределения власти между Дамиром Сунгатуллиным и Равилем Гатиятуллиным (Джамай). В начале нулевых влияние Джамая находилось не на самом пике, это заметил Сундук и решил сколотить свое ОПГ. По данным источников, Сунгатуллин был безбашенным человеком, очень жестоким и для достижения цели шел на все. Бывали случаи, когда он не стесняясь стрелял в милиционеров.

Эти события привели к решению убрать Сундука. Четверо вышеуказанных членов банды крепко отдыхали в кафе «Сокол» в Борисково. Напоив Сунгатуллина, все вместе поехали к фабрике, где все и случилось. Но и в этой истории появился свидетель, которому перед самой смертью один из участников тех событий рассказал «как все было».

На одном из заседаний выступил житель Борисково 65-летний Сергей Денисов. Он рассказал, что хорошо знаком с подсудимыми, а также знает Александра Куликова. Как-то даже спрашивал последнего о пропаже Сундука, но в ответ получил лишь: «Похоже, ушел не в тех кроссовках». Что это значит, пояснить Денисов не смог. Однако вспомнил обстоятельства 2010 года, когда Куликов решил ему признаться в убийстве.

— Мы поехали с ним (с Куликовым. — «ВК») за грибами. [...] Когда мы приехали, он мне говорит: «Помнишь насчет Сунгатуллина?». Я говорю, что конечно. Он мне рассказал, как они три-четыре дня ходили, пьянствовали с ним. На базе перепили видать, и он на меня (на Куликова. — «ВК») с ножом, а я ему в грудак выстрелил, — рассказал суду свидетель защиты.

После этого, со слов Денисова, Куликов «затрясся весь и побагровел». Ему явно стало плохо, поэтому свидетель на машине отвез его в больницу МКДЦ. Там его встретил родственник, Куликова госпитализировали, но на следующий день в реанимации тот умер.

Автор фото: ideputat.er.ru

Стоит отметить, что Сергея Денисова не допрашивали перед присяжными заседателями по решению председательствующего.

Давление и выход на присяжных

По информации «Вечерней Казани», подсудимые оказались под арестом на время процесса не просто так. В суд следствие предоставило данные ОРМ, а именно прослушку фигурантов дела.

На потерпевшую по выделенному производству, связанному с вымогательством у хозяйки кафе «Сокол» на Фермском шоссе, оказывалось давление. На протяжении некоторого времени к дому Светланы Непожнюк неоднократно подъезжали неизвестные автомобили со скрученными номерами. Внутри сидели несколько молодых людей, «сигналили и газовали», после чего скрывались.

На мобильный телефон потерпевшей постоянно звонят люди и молчат. Также кто-то несколько раз перерезал электропровода рядом с домом. А в крайний раз прохожий со словами «это тебе от борисковских» бросил макет коктейля Молотова на участок Непожнюк.

Эта информация была получена оперативниками в ходе отработки ОРМ. Также Непожнюк написала заявление в полицию по факту оказываемого давления на нее. В этот же момент в суд поступает еще одно заявление от другого свидетеля, допрошенного при присяжных, о «выходе» со стороны защиты с просьбой дать показания, не соответствующие действительности. Именно эти доказательства принял во внимание суд, в результате чего ходатайство следствия о заключении фигурантов под стражу было удовлетворено.

Кроме того, в распоряжении редакции имеется информация от нескольких независимых друг от друга источников, что на некоторых присяжных из первого состава могли выйти люди из ОПГ. Речь даже может идти о передаче денежных средств, однако достоверной информации по этому поводу не имеется. Повторное рассмотрение дела, вероятно, завершится в ближайшие несколько недель. Осталось лишь допросить одну потерпевшую (супругу убитого Сундука) и двоих подсудимых.

Напомним, что ОПГ «Бригада Джамая», по версии следствия, была образована в 1992 году после раскола группировки «Борисково», контролировавшей часть Приволжского района Казани. Лидером «джамаевских» был Равиль Гатиятуллин по прозвищу Джамай (в Борисково он был «старшим». — «ВК»). С образованием отдельной бригады главарю присягнули и другие члены расколовшейся группировки: племянник Джамая Марат Гатиятуллин по прозвищу Маркел, Андрей Нейдеров по прозвищу Медведь, Виталий Фадеев (Фадей), Ринат Хабибуллин (Ринтон), Олег Веселов (Крокодил) и другие.