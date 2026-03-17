Показатели вдвое ниже эпидпорога.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается на сезонном уровне. За неделю здесь зарегистрирован 11 651 случай болезни. Это ниже эпидпорога на 4,5 процента. При этом доля гриппа составляет 22,5 процента, доминирует вирус гриппа А, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики. Например, нужно тщательно мыть руки после посещения общественных мест, не стоит прикасаться грязными руками к лицу. Необходимо регулярно протирать гаджеты и дверные ручки. По возможности советуют избегать массовых мероприятий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.