В Татарстане отчитались по заболевшим гриппом и ОРВИ
Показатели вдвое ниже эпидпорога.
Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается на сезонном уровне. За неделю здесь зарегистрирован 11 651 случай болезни. Это ниже эпидпорога на 4,5 процента. При этом доля гриппа составляет 22,5 процента, доминирует вирус гриппа А, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.
В ведомстве напомнили о мерах профилактики. Например, нужно тщательно мыть руки после посещения общественных мест, не стоит прикасаться грязными руками к лицу. Необходимо регулярно протирать гаджеты и дверные ручки. По возможности советуют избегать массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сокращается смертность от ишемии. От болезни умирает половина людей с проблемами системы кровообращения. Однако отмечается положительная тенденция благодаря увеличению доступности населения к высокотехнологической помощи, возрастанию числа чековых центров в Татарстане.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
