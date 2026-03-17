Общество
17 марта 14:11
Автор материала:Екатерина Петрова

В Татарстане сокращается смертность от ишемии

От болезни умирает половина людей с проблемами системы кровообращения.

В Татарстане сокращается смертность от ишемии

Автор фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В структуре болезней системы кровообращения (БСК) ишемическая болезнь (ИБС) составляет 19 процентов. По России ею болеют 36 тысяч человек на 100 тысяч населения. Летальность от ишемической болезни сердца за 2024 год в БСК от ИБС 53,5 процента, рассказал заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА, кандидат медицинских наук, доцент Ильдар Абдульянов.

Однако отмечается положительная тенденция благодаря увеличению доступности населения к высокотехнологической помощи, возрастанию числа чековых центров в Татарстане. Каждый год смертность снижается на два-три процента.

Положительная тенденция и в области острого коронарного синдрома. По России от него страдают 32 тысячи человек на 100 тысяч населения. Помогает коронарное шунтирование, которое могут провести в 120 медцентрах. За год проводится 37 тысяч операций. В Татарстане в 2024 году выполнили около 1300 операций в пяти центрах. С каждым годом количество операций увеличивается.

Ранее также рассказал, что Татарстан стал единственным в России регионом, где существует «сердечный триумвират». Это команда специалистов, которые тесно общаются для принятия оптимального решения по пациенту.

