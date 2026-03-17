Были и три фальшивые банкноты доллара США.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За октябрь-декабрь 2025 года было выявлено 26 российских банкнот с признаками подделки. Из них 18 штук — номиналом в пять тысяч рублей, семь — по тысяче рублей, и одна — в две тысячи рублей, сообщили в Банке России.

Также обнаружились две фальшивые американские купюры номиналом в сто долларов и одна в десять долларов.

Россиянам рассказали, что Центробанк вводит в оборот обновленные банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. А в 2025 году введена в обращение новая тысячерублевая банкнота, посвященная Приволжскому федеральному округу. Она поступит в оборот постепенно и будет обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Напомним, в конце 2025 года Центробанк выпустил новую 1000-рублевую купюру. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне - Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

