За три месяца в Татарстане выявили 26 поддельных купюр
Были и три фальшивые банкноты доллара США.
За октябрь-декабрь 2025 года было выявлено 26 российских банкнот с признаками подделки. Из них 18 штук — номиналом в пять тысяч рублей, семь — по тысяче рублей, и одна — в две тысячи рублей, сообщили в Банке России.
Также обнаружились две фальшивые американские купюры номиналом в сто долларов и одна в десять долларов.
Россиянам рассказали, что Центробанк вводит в оборот обновленные банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. А в 2025 году введена в обращение новая тысячерублевая банкнота, посвященная Приволжскому федеральному округу. Она поступит в оборот постепенно и будет обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Напомним, в конце 2025 года Центробанк выпустил новую 1000-рублевую купюру. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне - Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.