Тренд идет в сторону моделей, так называемых «органов-на-чипе».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В научных исследованиях начали меньше полагаться на лабораторных животных. Их заменяют более этичными и дешёвыми моделями. В этом есть и экономические причины, пишет телеграм-канал Baza.

Снижение трат заметно с 2016 года. Тогда на лабораторных животных было потрачено более 81 миллиона рублей. Затем, в 2018-м, зафиксирован рост до 114 миллиона и падение до 46 миллионов в 2020-м. В 2022 году закупки составили 54 миллиона рублей, а в 2025-м достигли 71 миллиона. Однако если учитывать инфляцию (с 2022-го — 37,5 процента), то в реальном выражении сумма снизилась на четыре-пять процентов.

Глобальный тренд сейчас — это переход к более простым и дешевым моделям, которые называются «орган-на-чипе», заявил руководитель лаборатории лазерной биофотоники физфака МГУ Евгений Ширшин.

Такие модели имитируют работу органа человека. На физфаке разрабатывают методы для анализа отклика таких систем на воздействие в реальном времени, а потом применяют их для диагностики заболеваний у людей.

Ранее сообщалось, что суд обязал Азнакаевскую центральную районную больницу запретить в её бактериологической лаборатории все работы с биологическими веществами и микроорганизмами 3-й и 4-й групп патогенности. Это касается, например, возбудителей сибирской язвы, бруцеллёза или вирусов гепатита.

