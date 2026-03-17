17 марта 15:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Работодатели столкнулись с массовым истощением работников

Рынок труда перешел в фазу выборочного удержания сотрудников.

Работодатели столкнулись с массовым истощением работников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году работодатели вышли из фазы активного найма и перешли в фазу выборочного удержания сотрудников, так как они столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы. Об этом сообщила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова, передает «Газета.ру».

«Это подтверждается ростом числа признаков эмоциональной усталости — в первую очередь в отраслях с высокой нагрузкой», — заметила эксперт, уточнив, что в ответ на это компании перестраивают кадровую работу.

Прежде цель работодателей была в привлечении новых работников, а сейчас внимание смещается на их удержание через снижение нагрузки. Для них вводятся гибкие графики, упрощают рабочие процессы, а также усиливают линейных руководителей.

В бюджетной сфере и розничной торговле, по словам Остроносовой, возможности удерживать сотрудников почти исчерпаны, так как текучка в них держится на высоком уровне без признаков снижения.

Ранее сообщалось, что спрос на «немодных» специалистов из колледжей растет среди работодателей России. Бизнесу нужны рабочие среднего звена: те, кто умеет поддерживать IT-инфраструктуру, работать с промышленным оборудованием, робототехникой, станками с ЧПУ.

