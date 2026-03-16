Экономика
16 марта 17:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Спрос на «немодных» специалистов из колледжей растет среди работодателей России

Бизнесу нужны рабочие среднего звена: те, кто умеет поддерживать IT-инфраструктуру, работать с промышленным оборудованием, робототехникой, станками с ЧПУ.

Спрос на «немодных» специалистов из колледжей растет среди работодателей России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на колледжные специальности, связанные с цифровизацией, техникой, здравоохранением, инфраструктурой и экологией, растет в России, бизнесу нужны специалисты среднего звена, которые умеют поддерживать IT-инфраструктуру, работать с промышленным оборудованием, робототехникой, станками с ЧПУ. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РУДН Елена Попкова, передает «Газета.Ru».

Она заметила, что из-за старения населения и перегруженности системы здравоохранения растет спрос на медсестер, фельдшеров, лаборантов, а также на специалистов по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.

«Эти профессии редко оказываются «модными» в медиа, но на практике дают очень устойчивую занятость», — подчеркнула Попкова.

Также популярностью пользуются традиционные рабочие специальности, к примеру, электромонтеры, сварщики, токари, монтажники инженерных систем, так как промышленность, стройка, ЖКХ и крупные инфраструктурные проекты постоянно испытывают кадровый голод.

Растет важность логистики и электронной торговли, поэтому бизнес ищет специалистов, которые умеют организовывать склад, настраивать процессы доставки, работать с программами учета, маркетплейсами и клиентским сервисом.

Помимо этого компании все чаще сталкиваются с экологическими требованиями и отчетностью. Они ищут техников и лаборантов, которые могут измерять загрязнения, контролировать отходы, качество воды и воздуха, внедрять природоохранные решения.

Ранее сообщалось, что решившие сдавать упрощенное ОГЭ девятиклассники смогут поступить на 40 различных специальностей. Среди попавших в эксперимент специальностей — графический дизайнер, ветеринар, слесарь, оператор нефтепереработки, флорист, фермер, машинист и многие другие. Всё это востребованные в Татарстане профессии, которым могут обучить в более чем 50 колледжах республики — порядка 13 из них находятся в Казани, а остальные — в муниципалитетах.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.