Падение курса обусловлено сразу несколькими факторами, поэтому стоит задуматься о диверсификации инвестиционных портфелей, считает экономист.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сократившиеся закупки валюты Минфином на внутреннем рынке и падение экспортных продаж с 10 миллиардов долларов до пяти миллиардов долларов неминуемо приведет к падению курса рубля. Если продажи по бюджетному правилу восстановят в апреле с пониженной ценой отсечения, это тоже станет фактором ослабления рубля, предупредил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Его цитирует пресс-служба банка.



В ВТБ ожидают стабилизации на уровне 12-12,5 рубля за юань в марте, и 82,8 рубля — за доллар. Подорожавшая нефть потенциально может поддержать состояние национальной валюты.

В такой ситуации полезным будет валютная диверсификация инвестиционных портфелей, посоветовал Михеев. Тут приемлемы оба варианта: или приобретение облигаций и юаней, или покупка акций экспортеров и золота.

Смелым окажется решение приобрести фьючерсы на рублевые пары. Встроенное «плечо» оставит поле для маневра — ребалансировки без аварийного выхода из активов.

Ранее специалисты высказали наблюдение, что в начале марта этого года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции. В стране могли случиться застой производства, массовая безработица и рост цен.

