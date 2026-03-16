Эксперт предрек новое ослабление рубля
Падение курса обусловлено сразу несколькими факторами, поэтому стоит задуматься о диверсификации инвестиционных портфелей, считает экономист.
Сократившиеся закупки валюты Минфином на внутреннем рынке и падение экспортных продаж с 10 миллиардов долларов до пяти миллиардов долларов неминуемо приведет к падению курса рубля. Если продажи по бюджетному правилу восстановят в апреле с пониженной ценой отсечения, это тоже станет фактором ослабления рубля, предупредил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Его цитирует пресс-служба банка.
В ВТБ ожидают стабилизации на уровне 12-12,5 рубля за юань в марте, и 82,8 рубля — за доллар. Подорожавшая нефть потенциально может поддержать состояние национальной валюты.
В такой ситуации полезным будет валютная диверсификация инвестиционных портфелей, посоветовал Михеев. Тут приемлемы оба варианта: или приобретение облигаций и юаней, или покупка акций экспортеров и золота.
Смелым окажется решение приобрести фьючерсы на рублевые пары. Встроенное «плечо» оставит поле для маневра — ребалансировки без аварийного выхода из активов.
Ранее специалисты высказали наблюдение, что в начале марта этого года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции. В стране могли случиться застой производства, массовая безработица и рост цен.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.