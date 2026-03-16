Власти России утвердили 300 профессий, необходимых для экономического лидерства
По направлениям увеличат бюджетные места.
Правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России. Это касается 300 программ обучения в колледжах и вузах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В числе самых востребованных направлений оказались математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. Именно по ним в первую очередь будут увеличивать число бюджетных мест.
Ранее сообщалось, что в России могут расширить доступ женщин к профессиям, которые раньше считались «неженскими». Из перечня планируют исключить специальности, связанные с управлением тяжелой техникой — например, машинистов экскаваторов и погрузчиков, а также рабочие профессии в шахтах и горнодобывающей промышленности.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.