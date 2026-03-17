Речь идет о команде специалистов, которые тесно общаются для принятия оптимального решения по пациенту.

Единственный регион в России, где все пять ведущих клиник работают по принципу «сердечной команды», это Татарстан. Даже в Москве и Санкт-Петербурге не все медорганизации используют эту методику, рассказал заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА, кандидат медицинских наук, доцент Ильдар Абдульянов.

Команда состоит из кардиохирурга, кардиолога, рентгенэндоваскулярного хирурга и других специалистов. Они вместе решают, какое лечение назначить пациенту в плане кардиологии. Как они сами себя называют - «сердечный триумвират».

Обсуждения триумвиратом проходят постоянно, отметила главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, профессор кафедры кардиологии КГМУ, замглавврача Городской клинической больницы № 7 им. М.Н. Садыкова, доктор медицинских наук Зульфия Ким.

- Когда обсуждаешь с коллегами, становиться ясно, какое решение будет оптимально для пациента. Есть определенный процент принятия решений, что хочет сам пациент, - говорит Абдульянов.

Иногда пациент не понимает своего состояния и исход, который может последовать. Поэтому команда кардиологии может вынести на суд два решения: долгосрочный и недолгосрочный - все зависит от клинической ситуации.

Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава Татарстана, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РКОД им. профессора М. Сигала, доцент кафедры КГМА Булат Шарафутдинов добавил, в онкологии тоже очень развиты решения в рамках консилиума, так как из 100 процентов онкобольных у 75 процентов есть болезнь системы кровообращения.

