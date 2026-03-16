Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В ЖК «МЧС», в доме 1К, корпус 5, на улице Зур Урам Советского района Казани рухнула часть потолка. Поломка произошла на первом этаже дома. Как сообщила «Вечерней Казани» жительница дома, причина в неубранном управляющей компанией снеге.



По словам очевидцев, аварийный номер ответственной за дом управляющей компании ООО «Радужный» был некоторое время недоступен. Жители требуют убрать грязь, устранить течь, осушить территорию и обеспечить безопасный проход. Вероятно, УК может обвинить застройщика — дом был построен всего пять лет назад, — однако жители требуют не перекладывать ответственность за него, поскольку именно «Радужный» должен следить за состоянием здания.

Автор фото: источник «Вечерней Казани»



Как сообщили «Вечерней Казани» в УК «Радужный», уборка была проведена и планируется восстановление.

— Гипсокартонный лист удалили. Провели уборку данного помещения. Восстановим после устранения протечек, гидроизоляционных работ в рамках полученных средств по исполнительному листу от ООО «Ак-Таш», — заявили в УК.

ООО «Ак-Таш» — казанский генеральный подрядчик в строительстве многоэтажных домов и других объектов, в том числе ЖК «МЧС».



Именно в этом ЖК ранее из-за сырости выросли грибы. Жители жаловались на то, что на лестничных пролетах лежат мертвые мухи и окурки, а действительно качественную уборку не проводят. После обращения в несколько инстанций в ГЖИ провели проверку и наложили штраф в 50 тысяч рублей.

