В новостройке с грибами на Зур Урам обрушилась часть потолка
Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.
В ЖК «МЧС», в доме 1К, корпус 5, на улице Зур Урам Советского района Казани рухнула часть потолка. Поломка произошла на первом этаже дома. Как сообщила «Вечерней Казани» жительница дома, причина в неубранном управляющей компанией снеге.
По словам очевидцев, аварийный номер ответственной за дом управляющей компании ООО «Радужный» был некоторое время недоступен. Жители требуют убрать грязь, устранить течь, осушить территорию и обеспечить безопасный проход. Вероятно, УК может обвинить застройщика — дом был построен всего пять лет назад, — однако жители требуют не перекладывать ответственность за него, поскольку именно «Радужный» должен следить за состоянием здания.
Автор фото: источник «Вечерней Казани»
Как сообщили «Вечерней Казани» в УК «Радужный», уборка была проведена и планируется восстановление.
— Гипсокартонный лист удалили. Провели уборку данного помещения. Восстановим после устранения протечек, гидроизоляционных работ в рамках полученных средств по исполнительному листу от ООО «Ак-Таш», — заявили в УК.
ООО «Ак-Таш» — казанский генеральный подрядчик в строительстве многоэтажных домов и других объектов, в том числе ЖК «МЧС».
Именно в этом ЖК ранее из-за сырости выросли грибы. Жители жаловались на то, что на лестничных пролетах лежат мертвые мухи и окурки, а действительно качественную уборку не проводят. После обращения в несколько инстанций в ГЖИ провели проверку и наложили штраф в 50 тысяч рублей.
Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Разбираем причины такого резкого увеличения платежей.
В городе уже не в первый раз жители домов делят парковку. В большинстве случаев с юридической точки зрения закрытие места для парковки автомобилей законно, однако собственников, оставшихся «за шлагбаумом», это не утешает.
В самом необычном храме Татарстана появятся новые залы. Как и прежде, все на деньги благотворителей. Рассказываем, как изменится один из самых известных туристических объектов города.
Цифры безработицы рекордно низкие, многих специалистов не хватает и не ясно, как можно восполнить их нехватку.