Происшествия
16 марта 12:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В новостройке с грибами на Зур Урам обрушилась часть потолка

Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В ЖК «МЧС», в доме 1К, корпус 5, на улице Зур Урам Советского района Казани рухнула часть потолка. Поломка произошла на первом этаже дома. Как сообщила «Вечерней Казани» жительница дома, причина в неубранном управляющей компанией снеге.

По словам очевидцев, аварийный номер ответственной за дом управляющей компании ООО «Радужный» был некоторое время недоступен. Жители требуют убрать грязь, устранить течь, осушить территорию и обеспечить безопасный проход. Вероятно, УК может обвинить застройщика — дом был построен всего пять лет назад, — однако жители требуют не перекладывать ответственность за него, поскольку именно «Радужный» должен следить за состоянием здания.

Автор фото: источник «Вечерней Казани»

Как сообщили «Вечерней Казани» в УК «Радужный», уборка была проведена и планируется восстановление.

— Гипсокартонный лист удалили. Провели уборку данного помещения. Восстановим после устранения протечек, гидроизоляционных работ в рамках полученных средств по исполнительному листу от ООО «Ак-Таш», — заявили в УК.

ООО «Ак-Таш» — казанский генеральный подрядчик в строительстве многоэтажных домов и других объектов, в том числе ЖК «МЧС».


Именно в этом ЖК ранее из-за сырости выросли грибы. Жители жаловались на то, что на лестничных пролетах лежат мертвые мухи и окурки, а действительно качественную уборку не проводят. После обращения в несколько инстанций в ГЖИ провели проверку и наложили штраф в 50 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Марат Мугинов / мэрия Казани
Почему казанцам приходят гигантские счета за ЖКУ

Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Разбираем причины такого резкого увеличения платежей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Шлагбаум раздора: жители соседних казанских домов не поделили парковку

В городе уже не в первый раз жители домов делят парковку. В большинстве случаев с юридической точки зрения закрытие места для парковки автомобилей законно, однако собственников, оставшихся «за шлагбаумом», это не утешает.

Марат Мугинов / мэрия Казани
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Деньги на стройку дает Бог»: как преображается Храм всех религий в Казани

В самом необычном храме Татарстана появятся новые залы. Как и прежде, все на деньги благотворителей. Рассказываем, как изменится один из самых известных туристических объектов города.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане думают, как найти врачей и учителей

Цифры безработицы рекордно низкие, многих специалистов не хватает и не ясно, как можно восполнить их нехватку.

ЛАЙФСТАЙЛ
Александра Шестакова/GALA

Халаты, перья и пачки: 20 образов с красной дорожки и афтепати «Оскара»-2026

Getty Images

«Оскар»-2026: 6 статуэток у «Битвы за битвой», а Шон Пенн не пришел за наградой

kino-teatr.ru

Секс, БДСМ и бесконечная эротика: за что любят и ругают новый «Грозовой перевал»

соцсети

Губы как конфетки: подборка самых вкусных и красивых блесков для губ

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.