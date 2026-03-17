Молодые россияне все чаще заболевают раком из-за колбасы
При наличии подозрений не стоит гадать — пройти онкоскрининг можно во время диспансеризации или просто по направлению от терапевта.
Новообразования в кишечнике стали выявлять у россиян 30—40 лет намного чаще. Причинами называют большое количество красного мяса в рационе (в частности, переработанного — сосисок и колбас), ожирение и недостаток клетчатки. Об этом предупредил жителей замглавы Центра онкологии имени Блохина Александр Петровский, сообщает SHOT.
Самыми частыми видами рака в России остаются онкология груди, легких, простаты и кожи. В молодом возрасте развитие опухоли провоцирует неудачная наследственность, вредные привычки и отсутствие движения. Как уточняет Петровский, новообразования молочных желез могут развиться из-за абортов, поздних родов или отказа от естественного вскармливания. Риск заболеть раком шейки матки повышается из-за заражения вирусом папилломы человека. Меланому, в свою очередь, может вызвать ультрафиолет — поэтому не следует злоупотреблять загаром.
Пройти диагностику на онкологию можно во время плановой диспансеризации или по направлению терапевта. В России сейчас открыто более 500 центров амбулаторной онкологической помощи, где также проводят быстрое обследование.
Ранее сообщалось, что в России «помолодел» и рак груди. Резкий рост заболеваемости наблюдается после пандемии COVID-19.
