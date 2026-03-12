Проблемы детей в Татарстане возникают из-за невнимательности родителей
Одна из основных проблем - школьные конфликты, сообщила уполномоченная по правам ребёнка. Пока дети подвергаются буллингу со стороны одноклассников, школьные учителя страдают от их родителей.
В Госсовете Татарстана прошло заседание комитета по социальной политике. Главная и единственная тема – доклад уполномоченного по правам ребёнка Татарстана, с которым выступила Светлана Захарова. За полгода новоиспеченный детский омбудсмен успела объездить практически все районы Татарстана. Основные, по её словам, проблемы – социальное неблагополучие семей, школьные конфликты, информационная безопасность детей и сиротство.
«Семейное неблагополучие ведёт к социальному сиротству»
Одна из проблем в сфере защиты прав семей, которой усиленно занимается Захарова, – семейное неблагополучие, которое часто ведет к социальному сиротству.
Актуальным остаётся вопрос по контролю семей, в которых родители прошли лечение от алкогольной зависимости. По словам Захаровой, наркологи после завершения лечения наблюдают за пациентом в течение трех лет, однако в системе СОП (социально опасное положение) семья контролируется только год. В связи с этим было инициировано внесение изменений об увеличении срока патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
В 2025 году 93 процента несовершеннолетних, находившихся в социальных организациях, отправились в семьи. Причём большая часть из них вернулась к родным родителям.
Также оптимизируют работу стационарных учреждений: к концу 2025 года коечный фонд социальных приютов сократили на 30 мест. Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разработало проект постановления, который поможет избежать помещения детей в детские дома‑интернаты, если у них есть законные представители. Например, родители могут временно разместить ребёнка‑инвалида в социальном приюте на срок до 30 дней в году для «социальной передышки», а в случае стационарного лечения единственного родителя — до 90 дней.
Рост числа попыток суицида и отравления алкоголем
Самая болезненная тема – увеличение случаев попыток суицида среди детей. По данным Захаровой, самоубийство в прошлом году попытались совершить 96 несовершеннолетних, что говорит о нестабильном психоэмоциональном состоянии и необходимости внедрения дополнительной помощи. Сейчас в республике разрабатывается проект по укреплению психологического здоровья школьников.
Помимо этого, выросло число случаев отравления алкоголем среди детей. В прошлом году 85 подростков попали в больницу с отравлением, что на 10 процентов выше показателей 2024 года. Захарова отметила, что для предотвращения ситуаций, когда ребёнок совершает противоправные действия, важно не только воспитывать ребёнка, но и обеспечивать его вовлечённость в развивающие занятия.
Татарстанские учителя считают, что воспитывать нужно не детей, а их родителей
Есть вопросы и в части разрешения школьных конфликтов, считает детский омбудсмен. Точкой напряжения становится взаимоотношение учеников, родителей, учителей и администрации. При этом конфликты возникают не из-за поведения «плохих» учеников, а в результате недостатков системы: неконструктивный диалог между семьёй и школой, отсутствие контроля за принятием решений и слабая межведомственная работа. Например, в одной из школ директор игнорировала заявления родителей о противоправном поведении одного из учеников школы, что привело к ещё большому усугублению проблемы.
Однако, по словам спикеров, эти случаи единичны. Чаще всего зачинщиками конфликтов выступают родители, которые часто перекладывают всю ответственность за своего ребёнка на учителей и требуют слишком многого от школьного педагога. Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина отметила, что учителя жалуются на невоспитанность родителей чаще, чем на детей.
С коллегой согласилась и детский омбудсмен.
- За воспитание ребёнка отвечают родители и надо им об этом напоминать. Педагог больше отвечает за просвещение и безопасность. Бывают разные случаи, когда учителя не проявляют внимательность, но чаще всего это родители, – добавила спикер.
«Мы ведем битву за детей в интернет-пространстве»
Особое внимание в своём докладе Захарова уделила вопросам информационной безопасности детей. По её словам, в 2025 году количество обращений по этой проблеме выросло.
- Сегодня мы ведём настоящую битву за наших детей в интернет-пространстве, где они ежедневно сталкиваются с многочисленными угрозами, – рассказала Захарова.
Дети уязвимы в виртуальной реальности не только из-за излишней доверчивости, но и нехватки знаний. Захарова отметила, что во многих школах формально относятся к профилактическим занятиям по кибербезопасности. Волнение вызывает новое явление – кибербуллинг, когда дети сталкиваются с травлей в интернете.
Захарова поддерживает внедрение запрета на регистрацию в социальных сетях детям до 16 лет. По её словам, необходимо определить границы дозволенно в сетях и научить родителей отслеживать, что именно ребёнок делает в интернет-пространстве.
- К сожалению, наших детей сейчас вовлекают в различные сообщества, и поэтому важно, чтобы родители не оставались в стороне. Это не запрет, а использование социальных сетей через родительские аккаунты, – рассказала спикер.
Положительно собеседница относится и к инициативе о регистрации в социальных сетях по паспорту. Это позволит обеспечить безопасность не только детей, но и взрослых от мошенничества. Однако в данной ситуации требуется безупречно отлаженная система безопасности, отметила Захарова.
