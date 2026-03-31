Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В 2025 году в ходе мониторинга 65 водоемов республики выявили всего 10,4 процента нарушений от общего числа измерений. Их же, в свою очередь, было сделано свыше пяти тысяч. Это показывает положительную динамику относительно прошлых лет, заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Например, в 2024 году процент превышения веществ составлял 12,7, а в прошлом году — 11,8. Всего мониторинг проводят 114 пунктов.

- Усиливает систему мониторинга использование автоматических измерений на научно-исследовательском судне «Фламинго». За три года выполнено восемь экспедиций по Куйбышевскому водохранилищу, собрано около четырех миллионов данных, — поделился Зиганшин успехами в работе.

В прошлом году в республике протестировали инновационную платформу экологического мониторинга «Акваториум», которая помогает определить мутность воды, электропроводимость, температуру и другие параметры. Этим летом тестирование продолжится, сообщил министр. Также запланирована вторая экспедиция на «Фламинго» по Куйбышевскому водохранилищу с ведущими специалистами Института рыбного хозяйство и океанографии.

Помимо этого, с 2023 года татарстанское отделение Русского географического общества проводило работы на Казанке — члены расчищали ее от древесины в рамках проекта «Свободный ток». Они разобрали 76 завалов, освободив 32 километра течения. Берегами на реке тоже занялись — там вместе с СИБУРом, администрацией Арского района, членами географического общества, Минсельхозпродом и волонтерами высадили восемь тысяч саженцев.

Также Зиганшин коснулся темы подготовки к половодью. По его словам, сегодня на Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень воды составляет 51 метр, норма при этом — 53 метра. Для приема талых вод остается два метра, или 13 квадратных километров пространства. Однако, согласно прогнозам, с 2 апреля уровень воды начнет расти.

