Автор фото: kzn.ru

С 16 по 17 апреля в Набережных Челнах пройдет федеральный экологический съезд «Вода России». В первый день в ИТ-парке состоится расширенное совещание «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств регионов страны и замминистра природных ресурсов и экологии России Максима Королькова. А 17 апреля в Татарстане начнется акция «Вода России», как и для всех 89 регионов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Мероприятие пройдет на набережной имени Габдуллы Тукая. Зиганшин отметил большую вовлеченность населения и организаций Татарстана в очистку воды.

— Именно благодаря такой активной позиции жителей Татарстан уже пятый год подряд является лидером Всероссийской акции «Вода России». Это уже не просто субботники — это формирование экологической культуры, — подытожил глава ведомства.

Министр напомнил, что в этом году Челны отметят сразу два важных юбилея — 400-летие со дня основания и 50-летие выпуска первого грузовика «КамАЗ».

Ранее мы писали, что в Татарстане первый раз за полвека появились птенцы сокола-балобана. Новые особи родились на третий год в Казанском зооботсаду. Всего в нем находится четыре таких птицы, а 24 особи уже выпущены на волю в регионе.

