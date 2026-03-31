Биологи следят за судьбой особей с помощью GPS-трекеров.

Автор фото: Андрей Абрамов / "Комсомольская правда"

В республике первый раз за полвека появились птенцы сокола-балобана в рамках проекта по возрождению его волжско-камской популяции, реализация которого продолжается с 2023 года. Новые особи родились на третий год в Казанском зооботсаду. Всего в нем находится четыре таких птицы, а 24 особи уже выпущены на волю в регионе. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

— Выпуск птиц в этом году пройдет не только в Камско-Устьинском районе, но и на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Мы планируем выпустить не менее 15 соколов и при поддержке Минприроды России установим на них трекеры, чтобы отслеживать их судьбу, — рассказал министр.

«По секрету» в ответ на вопрос журналиста Зиганшин рассказал, что две птицы, которые улетали зимовать, решили вернуться назад именно в Татарстан. Удержание стабильной популяции — еще одна из задач региона.

