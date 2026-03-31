Экология
31 марта 12:28
Автор материала:Мария Пояркова

В Татарстане убрали 340 тысяч кубометров мусора

Надзорные органы обнаружили около четырех тысяч нарушений, треть из них связана с несанкционированными свалками.

Автор фото: администрация Кировского и Московского районов

За прошлый год в республике вывезли 340 тысяч «кубов» отходов. В процессе этого использовали 8,5 тысячи единиц техники. Однако занимались расчисткой не только службы, но и обычные жители — таких оказалось целых 350 тысяч. Интересно, что и высадили в республике порядка 350 тысяч деревьев и кустарников. Итогами прошлого года поделился замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Губайдуллин.

С 1 апреля начинается санитарно-экологический двухмесячник, в процессе которого будут ликвидированы свалки, проведено озеленение и другие работы. За прошлый год в течение апреля и мая надзорные органы нашли около четырех тысяч нарушений. Более трети из них связано с несанкционированным размещением отходов.

— К концу двухмесячника было ликвидировано всеми ведомствами почти половина несанкционированных свалок — это где-то 44,3 процента. Но к концу года мы со всеми ведомствами и муниципальными образованиями все свалки ликвидировали, — поделился замминистра.

Губайдуллин привел множественные примеры успешной уборки таких мест. Некоторые районы еще до конца двухмесячника устранили нарушения. Площадь свалок достигала 500 «квадратов».

Ранее мы также писали, что в водоемах Татарстана нашли 18 веществ, содержание которых превышает норму. При этом такой результат является показателем положительной динамики в регионе.

Также напомним, что с 16 по 17 апреля в Набережных Челнах пройдет федеральный экологический съезд «Вода России». В первый день в ИТ-парке состоится расширенное совещание «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств регионов страны и замминистра природных ресурсов и экологии России Максима Королькова.

